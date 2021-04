Polícia Militar apreende máquinas caça-níqueis, em Paty do Alferes

Policiais militares foram averiguar uma denúncia no início da tarde de terça-feira, por volta das 16h40min, sobre suspeitos que estariam armados e pichando muros de casas e estabelecimentos comerciais nas proximidades de um bar na Rua Projetada, no bairro Granja, em Paty do Alferes.

Na localidade e os agentes perceberam que havia três máquinas caça-níqueis em funcionamento dentro do bar. A perita esteve no local e apreendeu o noteiro, a placa mãe e R$45 que estavam dentro das três máquinas. A jovem, de 18 anos, e as máquinas foram levadas para a Delegacia de Polícia, da cidade. A jovem foi ouvida e liberada em seguida.