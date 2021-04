Posto é assaltado na Dutra, em Floriano

Mais um posto de combustíveis foi assaltado, em um período de quatro dias na região. O crime desta vez aconteceu na noite de quarta-feira, no posto “Olá”, que fica na Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Militar, a funcionária foi rendida por três bandidos armados. A ocorrência não informou o prejuízo sofrido pelo estabelecimento. Os bandidos fugiram em um carro. A PM realizou buscas pelas redondezas, mas até o momento desta publicação ninguém havia sido preso.

Na noite de sábado, o assalto ocorreu em um posto na Rodovia dos Metalúrgicos, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda. Na ocasião, o bandido roubou R$ 450 do estabelecimento e ainda abasteceu no valor de R$ 270, fugindo em seguida. Felipe Cury