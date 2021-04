Secretário Estadual de Educação, Comte Bittencourt, elogiou a iniciativa e encaminhou para aprovação e liberação pelo setor pedagógico

Trabalhar a prevenção ao consumo de drogas sempre foi uma preocupação do deputado federal Delegado Antonio Furtado, tanto que adaptou o programa “Despertar: Sou feliz sem drogas e sem violência”, idealizado antes da pandemia, para atividades à distância aplicadas, pela escola, aos alunos do sistema estadual de ensino. A nova proposta foi apresentada, na tarde de ontem (21/04), ao secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt, que encaminhou para as adaptações finais dos assessores pedagógicos a fim de ser implementado nas unidades de ensino.

– Quando o projeto “Despertar” foi pensado, não tínhamos noção que enfrentaríamos uma pandemia. Nosso olhar ainda está voltado para as questões de combate ao vírus, mas não podemos esquecer que os outros problemas não pararam. Por isso adaptamos a ideia original para esse novo cenário, atendendo às medidas sanitárias e de saúde, e vamos trabalhar a prevenção e o cuidado para que os jovens tenham a escolha de não entrar no mundo das drogas – contou o parlamentar.

O Estado do Rio possui quase 1,3 mil escolas com um total de 731 mil alunos matriculados no sistema de ensino estadual. É para esse público que o programa “Despertar: Sou feliz sem drogas e sem violência” está sendo pensado.

– Esse é um projeto que dialoga com a filosofia da Secretaria de Educação, a ideia de prevenção às drogas. Vamos ter uma reunião com o corpo técnico e os assessores pedagógicos para dar a formatação final ao projeto. A iniciativa foi muito bem aceita, já que todos nós queremos, de fato, o melhor para a educação no Rio – afirmou o secretário Comte Bittencourt.

O trabalho de prevenção funcionará com treinamentos e palestras de maneira remota promovidos por autoridades de várias áreas, como Delegado de Polícia, Oficial da Polícia Militar, Promotor de Justiça, Defensor Público e Juiz de Direito, com vivência nesse mundo das drogas por atuarem, diretamente, com pessoas envolvidas com entorpecentes e que acabaram com problemas criminais.

– Mostrar as consequências é uma forma de conscientização. É isso que queremos deixar claro nos materiais. Os riscos e caminhos de quem escolhe o mundo das drogas. Os professores também serão grandes aliados. Vão receber treinamento e atuaram como multiplicadores nas escolas – explicou o deputado federal delegado Antonio Furtado.

Como forma de interação e atração para o assunto, ao final do programa, os alunos serão convidados a participar de concursos relacionados ao tema com a possibilidade de terem textos publicados em livro, podcast gravados pela Rádio Roquette Pinto, além de prêmios.

– Estamos entusiasmados com a possibilidade de fazer parte desse projeto. Sabemos da importância da prevenção e entendemos que, enquanto rádio, estamos cumprindo com a sua função de educar e compartilhar as boas práticas – destacou o presidente da Rádio Roquette Pinto, Thiago Gomide.