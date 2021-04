Parceria entre poderes públicos pode melhorar o atendimento para as mulheres que precisam procurar a delegacia

As delegacias especializadas, como é o caso da Deam, são necessárias para garantir os atendimentos específicos, ainda mais quando o assunto é violência contra a mulher. Para melhorar ainda mais esse serviço em Volta Redonda, o deputado federal Delegado Antonio Furtado se reuniu com a delegada titular da Deam da cidade, Juliana Domingues, e o prefeito Antonio Francisco Neto, para viabilizar uma parceria entre poderes públicos. O encontro aconteceu na prefeitura de Volta Redonda, ontem (23/04) pela manhã.

– O Neto sempre foi um prefeito amigo da segurança pública. Quando fui delegado na cidade pude sempre contar com o apoio dele nas questões de segurança na cidade. Sabia que agora não seria diferente. Com o bom trabalho desenvolvido pela dra. Juliana Domingues e essa parceria com a prefeitura, tenho certeza que o atendimento para as mulheres vai melhorar ainda mais – destacou o parlamentar.

Alguns problemas como a necessidade de melhoria na estrutura do local com uma pintura, melhorar a acessibilidade e a recepção foi um dos pedidos realizados pela delegada. Outra questão conversada foi a possibilidade da ajuda da Guarda Municipal para realizar a entrega de intimações.

– Sempre fazemos parcerias que podem trazer benefícios para a cidade e para a população. Todo pedido vindo do deputado em favor da segurança é importante. Vamos nos esforçar para atender. Se possível, começaremos a cuidar dessas questões hoje mesmo – afirmou o prefeito Neto. Suély Zonta – Assessoria de Imprensa