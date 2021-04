Após contrariar todas as apostas da semana, ao bater o Flamengo por 3×1 no clássico disputado na última quinta-feira (15), o Vasco foi a campo e não soube aproveitar o bom momento ficando no empate com o time do Boavista nesse domingo. O clube disse adeus às chances de classificação para as fases finais do Campeonato Carioca 2021.

Voltando ao que realmente importa, o Cruzmaltino deixou escapar a última vaga para as fases finais da competição, que ficou com Flamengo, Fluminense, Portuguesa e Volta Redonda. Apesar da não classificação, o domingo do torcedor poderia ter sido pior, uma vez que o time da casa abriu o placar com Marquinhos, que marcou dois gols, porém o Vasco buscou o empate com Cano e Gabriel Pec.

O Jogo teve um segundo tempo bem movimentado, com muitas oportunidades criadas pelo gigante da colina, porém não aproveitadas. Aos 37, após cruzamento da esquerda, Klever saiu mal, Cano finalizou, mas Gustavo cortou em cima da linha, o Vasco ainda reclamou de um pênalti não marcado ainda na primeira etapa e que poderia ter dado a classificação ao time. Os jogadores do Cruzmaltino reclamaram bastante do lance após o jogo mesmo admitindo que os erros individuais foram decisivos para o resultado.

A equipe não pode contar com um dos jogadores mais importantes desse início de temporada. Um dos destaques do Vasco neste início de temporada, o meia Marquinhos Gabriel sentiu um desconforto no aquecimento e foi tirado da partida. Ele foi substituído por Carlinhos, que por sua vez não fez uma boa partida, sem objetividade e muitos passes de lado, o jogador fez escolhas erradas e pouco ajudou seu time.

No próximo final de semana, os dois times disputarão a última rodada da primeira fase do Carioca. O Vasco jogará contra o Resende, enquanto o Boavista encara a Portuguesa. Além do Vasco, o Botafogo, que perdeu para o rival das Laranjeiras no sábado (17), também está eliminado.