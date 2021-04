Construção de 1829 passa por revitalização



Nesta quinta-feira, 22, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, a gerente municipal de Turismo, Bhella Santos e uma equipe de engenheiros fiscalizaram as obras que estão sendo realizadas na Igreja Nossa Senhora do Amparo, situada no distrito de mesmo nome. A equipe ainda visitou a Fazenda Santana do Turvo para estudar as viabilidades de algumas ações turísticas na região.

O secretário de Desenvolvimento, Bruno Paciello, falou sobre a visita. “Essa foi a primeira visita que realizei em relação a igreja. Fui para entender mais sobre o processo e analisar quanto tempo será necessário para que a restauração seja finalizada”.

A Igreja Nossa Senhora do Amparo é a segunda mais antiga de Barra Mansa e é tombada como Patrimônio Histórico Estadual. Desde fevereiro, a estrutura passa por uma restauração completa. Além disso, o projeto contempla a recuperação arquitetônica e elétrica da construção. A parte externa também será revitalizada, com a construção de muros.

A obra está em andamento há dois meses e a previsão é de que tudo seja finalizado dentro de seis meses.

A gerente municipal de Turismo e gestora do processo, Bhella Santos, informou sobre os planos para o distrito. “É uma das nossas prioridades no turismo, pois vai trazer trabalho e renda. Nós iremos fazer toda a parte estrutural do turismo de Amparo e já começamos com as obras da igreja. Também fiscalizamos a rua de pedras, pois nós pretendemos trabalhar o entorno da igreja no circuito turístico”.