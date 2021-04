Mulher é assassinada no bairro Siderlândia, em Barra Mansa

Uma mulher, de 28 anos, foi assassinada a tiros na noite de quinta-feira, em sua residência, na Rua José Fernandes Alves da Silva, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa. Policiais militares foram acionados e constataram a morte da mulher que foi encontrada entre o armário e a cama do quarto. Ela tinha ferimentos provocados por arma de fogo. Os agentes encontraram cápsulas de pistola calibre 380 no chão e na cama.

Tiros foram ouvidos por moradores nas proximidades por volta das 22h30min. No dia seguinte, vizinhos estanharam que o portão estava destrancado e ninguém atendia os chamados.

Eles entraram na casa e encontraram o corpo caído. Os policiais foram acionados. O cadáver foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.