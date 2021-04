Prefeitura de Barra Mansa altera cronograma do processo seletivo

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, informa a alteração no cronograma do processo seletivo para contratação de profissionais para atuação como agente de combate a endemias, por meio do edital n° 001/2021.

A mudança se deve ao número de inscritos que ultrapassou o estimado pela comissão realizadora do processo seletivo. Por isso, a seleção foi suspensa, a fim de concluir o gerenciamento dos locais de prova.

Tal precaução é necessária para garantir os protocolos de prevenção à pandemia causada pela Covid-19, levando em consideração a necessidade de medidas para manter o distanciamento e evitar a propagação da doença.

O novo cronograma será publicado em até 10 dias. Todas as informações estão sendo atualizadas na página do processo seletivo: https://www.barramansa.rj.gov.br/seletivo-de-agente-de-combate-a-endemias/