Se um homem e duas mulheres te abordarem em estabelecimentos comerciais e nas ruas de Volta Redonda e região pedindo informação desconfie: eles podem estar querendo furtar a sua bolsa, sua carteira ou qualquer outro objeto. A afirmação sobre tal fato vem depois de dois clientes registrarem na tarde de quinta-feira (22), na delegacia de Volta Redonda, o furto de seus pertences, em pontos distintos da cidade, com os mesmos personagens e características.

O primeiro caso aconteceu por volta das 13h50min, em um supermercado da Rua 23-B, na Vila Santa Cecília. A vítima, uma mulher, de 63 anos, identificada como Rosimar Ferreira, contou que estava na seção de ração para cachorro quando foi abordada por três pessoas – um homem e duas mulheres – pedindo informação. Após o trio ir embora, ela constatou o furto de sua bolsa, que estava pendurada em um dos seus ombros. Todos os seus documentos (cartões, identidade, CPF, CNH), além de pertences pessoais, que estavam na bolsa, como anel e cordão de ouro, celular e R$ 350, foram levados pelos criminosos.

Já o segundo aconteceu cerca de 30 minutos depois, em uma loja da Avenida Amaral Peixoto, no Centro. A vítima, identificada como Rosa Maria Camilo da Silva, de 68 anos, estava no local quando também um homem e duas mulheres se aproximaram. Uma das mulheres pediu informação para Rosa Maria, enquanto o homem abaixou-se e pegou a carteira da vítima com todos os documentos pessoais e R$ 120. Mas desta vez, câmeras do circuito interno do estabelecimento flagraram toda a ação e as imagens podem ajudar a polícia a identificar os ladrões.

As vítimas permitiram a divulgação de seus nomes na tentativa de localizar os documentos furtados. Qualquer informação deve ser passada às autoridades. Felipe Cury