Policial militar morre em acidente na BR-393, em Vassouras

O policial militar, Vagner Luiz de Oliveira, lotado no 10º BPM (Barra do Piraí) morreu em um acidente de trânsito ocorrido na noite de sexta-feira, por volta das 19h30mn, no km 238, da Rodovia Lúcio Meira, no trevo de acesso a cidade de Mendes, em Vassouras.

O acidente envolveu a moto (Batalhão) que ele conduzia e um veículo de passeio. A colisão ocorreu na lateral do veículo de passeio, onde ocorreram avarias. Após a colisão a moto foi de encontro a um caminhão. O policial morreu no local do acidente. O motorista do carro foi conduzido para o Hospital Universitário de Valença, com vários ferimentos.

No local ocorreu um engarrafamento de quatro quilômetros. Um perito da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo que foi levado para o IMIL Instituto Médico legal (IML), de Vassouras. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia, de Vassouras.