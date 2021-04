Agentes do 37º BPM apreendem jovem com drogas em Resende

Policiais militares apreenderam no início da tarde deste domingo, por volta das 12h30min, um jovem, de 20 anos, com drogas na Rua Ângela Maria de Lima, no bairro Itapuca, em Resende.

Policiais estavam passando no local quando tiveram a atenção voltada para o jovem que segurava uma sacola plástica. Após abordagem foram encontrados dentro da sacola 25 pinos de cocaína e 54 invólucros de maconha.

O suspeito foi encaminhado para 89ª DP, onde foi autuado em flagrante, por tráfico de drogas, permanecendo preso.