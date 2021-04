A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, recebeu na manhã deste domingo (25), no Parque da Cidade, 5830 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 780 da Coronavac e 5050 da AstraZeneca. Segundo a coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, as doses da vacina do Butantan são insuficientes para atender todas as segundas doses agendadas.

“Chegaram apenas 780 doses da Coronavac e não era o que a gente estava esperando na cidade. As doses ainda são insuficientes para contemplar todas as segundas doses agendadas”, revelou, informando como será o planejamento para os próximos dias.

– Para seguir o nosso planejamento, amanhã nós vamos terminar de vacinar com a segunda dose as pessoas de 68 anos. Terminando este público, vamos refazer o planejamento para ver o que sobrou de dose e o que o governo do Estado nos diz durante a semana sobre a chegada de mais doses, para ai sim, abrirmos a idade de 67 anos. Não temos como abrir mais idades porque recebemos poucas vacinas da Coronavac e não podemos aplicar AstraZeneca na segunda dose em quem tomou Coronavac na primeira – completou Marlene.

Já as vacinas da AstraZeneca vão atender a segunda dose de quem já está agendado e pessoas acima de 60 anos que ainda não tomaram a primeira dose. A Secretaria de Saúde ainda anunciou a vacinação desta segunda-feira, 26. Haverá uma repescagem para pessoas acima de 60 anos que ainda não tomaram a primeira dose. Já a segunda dose será aplicada em idosos de 68 anos e profissionais de saúde que já estejam agendados. A vacinação em Barra Mansa seguirá no Parque da Cidade, em sistema drive-thru para as pessoas que forem de carro, e na Tenda da Vacina para as pessoas que forem a pé. O horário da imunização será das 8h às 18h.