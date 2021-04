Casal denuncia agressões na saída de bar em Volta Redonda

Um casal denunciou à polícia ter sido agredido na saída de um bar na noite de sábado (24), em Volta Redonda. O caso ocorreu em frente a um estabelecimento na Rua 4, no bairro Conforto, nas proximidades do Eucaliptal.

De acordo com o homem, de 35 anos, por volta das 22 horas, ele e a mulher, de 34, foram cercados por um grupo de pelo menos 15 pessoas e agredidos com socos, chutes e pontapés. “Inclusive tinha gente com arma de fogo em punho”, contou. As vítimas, que pediram para não ser identificadas, contaram que após as agressões foram até a delegacia de Volta Redonda registrar boletim de ocorrência e depois deram entrada na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa, cidade vizinha.

O homem contou que não sabe por que ele a a companheira foram agredidos. “Não arrumamos nenhuma confusão no bar. Desconhecemos a motivação. Fomos agredidos por nada e estamos com medo”, disse. Ele sofreu escoriações no rosto e a mulher está internada na unidade médica com diversas lesões no rosto e na perna, mas está estável.