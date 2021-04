Flamengo vence o Volta Redonda e conquista a Taça Guanabara

O Flamengo venceu o Volta Redonda no sábado por 2 x 1 e conquistou a Taça Guanabara 2021. O time, com vários reservas, soube se impor diante do adversário e terminou a fase classificatória do Campeonato Estadual (Carioca), na primeira colocação.

Michael (aos 41 do primeiro tempo) e Vitinho (aos 16 minutos do segundo tempo), marcaram para o Flamengo. Bruno Barra, aos 48 minutos do segundo tempo descontou para a equipe da Cidade do Aço, depois de uma cobrança de escanteio.

O técnico Rogério Ceni fez algumas alterações colocando quatro titulares: Diego, Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. O time do Volta Redonda jogava apenas por uma bola. Exercia uma marcação em seu campo e saía na velocidade tentando surpreender a equipe do Flamengo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 1 VOLTA REDONDA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Sábado, 24 de abril de 2021

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Rosa de Oliveira Esposito

Cartões amarelos: Bruno Viana, Arrascaeta (Flamengo); Oliveira, Luiz Paulo (VRE)

Gols:

FLAMENGO: Michael, aos 41 min do 1º tempo; Vitinho, aos 16 min do 2º tempo

VOLTA REDONDA: Bruno Barra, aos 48 min do 1º tempo

FLAMENGO: Diego Alves, Matheuzinho, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Renê; Willian Arão, Gerson (Diego) e Vitinho (Arrascaeta); Michael (Everton Ribeiro), Gabigol (Bruno Henrique) e Pedro (Rodrigo Muniz)

Técnico: Rogério Ceni

VOLTA REDONDA: Andrey; Oliveira, Gabriel Pereira, Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra (Guilherme Eulálio), Emerson Jr. (Caio Vitor), Hiroshi (Wallisson) e Luciano Naninho (Marcos Vinícius); Alef Manga e João Carlos (Jô)

Técnico: Neto Colucci