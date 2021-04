Homem morre e outro fica ferido em grave acidente em Barra do Piraí

Uma batida entre dois carros na noite de sábado (24) deixou um morto e outro ferido em Barra do Piraí. A colisão aconteceu bairro Campo Bom, em um trecho próximo à Ponte Geraldo Di Biase.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal foi identificada como Uanderson Silva, de 31 anos. Ele estava em um dos carros com Peterson Santos, de 21, que foi socorrido e levado para a Santa Casa. Não há informações sobre o quadro de saúde dele.

Ainda de acordo com os bombeiros, o motorista do outro veículo deixou o local do acidente e não havia sido localizado até o momento desta publicação. A Guarda Municipal foi acionada e auxiliou no controle do trânsito durante o atendimento às vítimas.