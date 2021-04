Pastor é morto com tiro na cabeça em Volta Redonda

O pastor da Igreja Aliança Renovada, que fica no Santo Agostinho, em Volta Redonda, foi assassinado neste sábado (24), na praça do campo, na Rua 1.027 A, na Volta Grande. Pastor Leandro Ferreira Emiliano, tinha 62 anos e ajudava muitas pessoas no bairro.

De acordo com informações extraoficiais, o pastor não seria o alvo do assassino. Ele foi baleado na cabeça, levado pelo Samu ao Hospital São João Batista, mas não resistiu.

Até o momento desta publicação, não havia mais detalhes sobre o crime. Essa nota ainda será atualizada.