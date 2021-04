Polícia Militar apreende drogas com suspeito em Resende

Policiais militares do 37º BPM apreenderam no final da manhã deste domingo, por volta das 11h50min, 21 pinos de cocaína e dois invólucros de maconha, na Rua Geraldo da Cunha Rodrigues, no bairro São Caetano, em Resende.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local. Quando os agentes chegaram um suspeito se embrenhou em uma área de mata. Um suspeito foi apreendido. Com ele foram apreendidas as drogas.

No local, foi avistado dois indivíduos em atitude suspeita, onde um deles correu e não foi possível alcança-lo, Ângelo foi observado dispensando uma sacola verde contendo dois invólucros de maconha e a quantia de R$ 13,00.

O suspeito foi encaminhado para 89ª DP, onde o delgado autuou em flagrante. Ele vai responder em liberdade.