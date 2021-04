Grafittis reforçam o uso de máscara e prestam homenagem aos profissionais de saúde

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC), em uma parceria inédita com a Diocese Barra do Piraí- Volta Redonda, iniciou o projeto “Arte urbana pela vida”. Oito artistas voluntários começaram no último sábado, dia 24, a grafitagem com o tema de conscientização às medidas de prevenção à Covid-19, no muro do estacionamento da Cúria Diocesana, na Vila Santa Cecília.

Além disso, os artistas prestaram uma homenagem aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à doença. O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, comentou que os artistas se inscreveram de forma voluntária com o objetivo de doar o seu talento na conscientização quanto ao uso de máscara e higienização das mãos.

“Todo o trabalho dos artistas é voluntário, esse projeto visa chamar a atenção das pessoas quanto à necessidade de se proteger contra o vírus”, disse.

O secretário comentou que o muro possui 75 metros de extensão, e que 50 metros já foram pintados, a ideia é que todo o trabalho seja concluído e entregue no próximo sábado, dia 01 de maio. “Os artistas estão pintando ao ar livre, com total segurança e com o uso obrigatório de máscaras de proteção”, falou. Fotos: Divulgação- Secom/PMVR