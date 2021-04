Homem morre durante caminhada na Beira-Rio

Um homem, de aproximadamente 60 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, durante uma caminhada na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no Retiro, em Volta Redonda.

Ele foi socorrido e levado ao Hospital do Retiro. O homem não portava documentos, apenas a chave de um carro da General Motors. Ele usava um cordão aparentemente de ouro com uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida e tem um dedo amputado no pé direito.

O hospital pede que algum parente entre em contato pelo telefone 3339-9390.