Moradores aproveitam para pescar no Rio Paraíba do Sul

Quem caminha ou pedala pela Avenida Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, depara todos os dias com várias pessoas pescando nas águas do Rio Paraíba do Sul. O local onde há uma concentração maior de pescadores é na altura da ponte José de Almeida Sobrinho, no bairro Vila Mury.

O local é bastante frequentado com pescadores utilizando molinetes e vara de bambu pescando tilápias, mandis e até bagres, onde desagua o Córrego do Coqueiros, um dos afluentes do Paraíba do Sul

Segundo José Maria, o “Zezinho” do MEP, os pescadores estão sempre buscando um meio de distração. “Nosso lazer no domingo é aqui e vai chegar mais gente. Temos até um grupo no Whatsapp. Tiramos fotos e colocamos lá”, manifestou alegremente um dos pescadores conhecido como Elias.

Muitos usam roupas de borracha para evitar o contato com a água poluída do rio. Outro pescador, conhecido como Anderson, ao ser indagado, quando falei da contaminação dos peixes reagiu. “Rapaz, pescar aqui é nosso lazer, nossa alegria. A fritura do peixe mata a contaminação, mata tudo e ainda tomamos uma cachaça para espantar o vírus”, disse sorridente tendo a aprovação dos demais colegas que estavam ao seu lado.

Biólogo fica surpreso com pesca no Paraíba do Sul

Ao tomar conhecimento através das fotos e relatos dos pescadores que diariamente pescam no Rio Paraíba do Sul, o biólogo Michel Bastos, ligado à Equipe Ambiental do MEP (Movimento Ética na Política) ficou surpreso com a disposição dos pescadores de praticar a pesca num local onde há muita poluição, principalmente na altura da Ponte José de Almeida Sobrinho.

– Fica claro que há uma carga de múltiplos compostos orgânicos, resíduos da cidade e esgoto no local. Não posso dizer, não pesque e não coma, pois teria que levar para um laboratório e fazer uma avaliação – comentou o biólogo.