Morre Colombo, o ex-assessor do Sindicato dos Metalúrgicos

Colombo Vieira de Souza Junior, de 71 anos, ex-assessor do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, na gestão do então presidente Juarez Antunes, morreu neste domingo em Niterói. As causas da morte ainda não foram divulgadas.

Colombo também fez parte do governo do ex-prefeito de Volta Redonda Juarez Antunes, que morreu dois meses depois de assumir o cargo, em fevereiro de 1989. Colombo, nascido no Estado de Goiás era casado com Jessie Jane, natural de Minas Gerais, militante da mesma organização, com quem teve sua filha, Leta.

Colombo era ex-militante da ALN (Ação Libertadora Nacional) e foi preso no governo militar. Colombo junto de Jessie e os irmãos Fernando e Eiraldo Palha Freire sequestraram um avião Caravelle, em 1970, e pretendiam levá-lo para Cuba com outros militantes do MR-8 e da ALN então presos.

Quinze minutos depois de o avião Caravelle PP-PDX da Cruzeiro do Sul decolar do Rio de Janeiro com destino a São Paulo, quatro jovens obrigam o piloto a voltar para o aeroporto do Galeão. Os sequestradores eram integrantes do Comando Reinaldo Silveira Pimenta, nome dado em homenagem a um militante da Dissidência Estudantil de Niterói morto em 1969. Eles exigiam a libertação de 40 presos políticos e sua saída do país.

Em solo, o avião foi cercado por tropas especiais da Aeronáutica que, depois de esguichar espuma nas janelas para impedir a visão de dentro para fora, arrombaram a porta e invadiram a aeronave. Eiraldo Palha Freire, um dos sequestradores, foi baleado. Morreria uma semana depois. Os outros – Fernando Palha Freire, Jessie Jane Vieira de Souza e Colombo Vieira de Souza Júnior – foram presos e condenados a mais de 20 anos de prisão.

Colombo assessorou a arquidiocese de Volta Redonda e o bispo Dom Waldyr Calheiros. Ele seguiu participando das lutas do povo trabalhador brasileiro. Foto: Foco Regional