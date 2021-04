Polícia Militar apreende casal com drogas em Paty do Alferes

Policiais militares receberam uma denúncia no sábado, por volta das 10h45min, sobre o tráfico de drogas que estava sendo realizado na Rua B, no bairro Monte Alegre, em Paty do Alferes.

Os agentes foram até o local onde foram recebidos por uma mulher, de 51 anos, e um jovem, de 21 anos. Os dois permitiram a entrada dos agentes na residência. Após revista os policiais apreenderam em cima do telhado da casa, uma sacola contendo 18 tiras de maconha. Dentro de um sifão do tanque, três sacolés de cocaína e R$285.

Os agentes apreenderam também o valor de R$339, na carteira do jovem. Os dois teriam assumido a propriedade do material e que o jovem seria responsável pela venda dos entorpecentes que eram adquiridos na Favela do Acari.

Os agentes apreenderam os suspeitos que foram levados para a Delegacia de Polícia, de Paty do Alferes. Os dois foram enquadrados como suspeito de tráfico de drogas e permaneceram presos.