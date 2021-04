A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada no final da tarde desta segunda-feira, por volta das 17h20min, para verificar uma troca de tiros que estava ocorrendo no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, no trecho conhecido como “Retão de Resende”, em Porto Real.

Os agentes foram até o local e encontraram no acostamento uma moto Honda CG 150 Titan MIX KS (azul), abandonada e várias cápsulas (deflagradas) nas proximidades do veículo.

O condutor da motocicleta não foi encontrado. Também não foram encontradas testemunhas do fato. Na motocicleta havia pelo menos quatro perfurações de projétil de arma de fogo. O local foi preservado e um perito da Polícia Civil, recolheu 19 cápsulas calibre .40 e uma cápsula no calibre 380, espalhadas pelo chão.

Os policiais rodoviários federais realizaram inspeção veicular minuciosa na motocicleta, constatando não haver até o momento nenhuma ocorrência de roubo/furto para o veículo, não havendo qualquer restrição.

A ocorrência e a motocicleta foram apresentadas na 100ª Delegacia de Polícia de Porto Real e o caso será investigado pela Polícia Civil. Fotos: PolíciaRodoviária Federal