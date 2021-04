Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram no início da noite desta segunda-feira, por volta das 18h30min, durante fiscalização de rotina, um caminhão VW 24.250, tendo em seu interior o condutor e dois passageiros, no km 287, no posto da PRF, na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Durante consulta dos ocupantes no sistema, foi verificado que havia um mandado de prisão contra um dos passageiros (Chapa), expedido pela Vara de Execuções Criminais de Araçatuba (SP), por tráfico de drogas.

O suspeito estava foragido do sistema prisional, de onde durante uma “saidinha”, não retornou para a penitenciária, sendo dado como foragido. A Polícia Rodoviária Federal deu voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP de Barra Mansa para registro do cumprimento do Mandado de Prisão.

CHAPA

Os chapas de caminhão são chamados assim por conta das placas de anúncios que exibem nas estradas. Essas placas (ou chapas) são normalmente improvisadas em papelão, madeira ou outros materiais reaproveitados.

Caracterizados como trabalhadores avulsos, aqueles que prestam serviços para diversas pessoas físicas ou jurídicas, mas sem o vínculo empregatício, sua função é, basicamente, descarregar todo tipo de mercadoria: alimentos, móveis, materiais de construção e diversos outros produtos e matérias-primas.

Os trabalhadores avulsos portuários, por exemplo, que trabalham carregando e descarregando contêineres e cargas que chegam nas embarcações são, em sua maioria, sindicalizados. Já os carregadores que atuam na área urbana, os chapas, que fazem a carga e a descarga dos caminhões, têm quase nenhuma representação sindical.