Colisão envolve um ônibus e dois carros na Lúcio Meira

Uma colisão envolveu um ônibus e dois carros no início da noite desta terça-feira, por volta das 18 horas, no km 284, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), nas proximidades do bairro Vila Americana, em Volta Redonda.

O trânsito estava congestionado e um ônibus não conseguiu parar e bateu na traseira de um Fiat Uno que foi lançado na traseira de um veículo Nissan Sentra. Os condutores e passageiros do ônibus e do Sentra não ficaram feridos.

A condutora do Fiat Uno, de 56 anos, e a passageira, de 35 anos, foram socorridas e levadas ao Hospital São João Batista, pelo Corpo de Bombeiros. Segundo informações do local, os ferimentos foram leves.

O trânsito seguiu normal após a retirada dos veículos da faixa de rolamento.