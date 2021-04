Libertadores: Flamengo goleia La Calera por 4 a 1 no Maracanã

Em sua primeira partida em casa na atual edição da Taça Libertadores, o Flamengo derrotou o Unión La Calera (Chile) por 4 a 1 nesta terça-feira (27) no estádio do Maracanã. Com este triunfo, o Rubro-Negro permanece na liderança isolada do Grupo G da competição com 6 pontos conquistados.

Na primeira rodada da Libertadores, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni derrotou o Vélez Sarsfield (Argentina) por 3 a 2 fora de casa.

Domínio do Flamengo

A vitória do Flamengo começou a ser construída pelo artilheiro Gabriel Barbosa, que, aos 30 minutos, bateu de primeira, de esquerda, após receber passe de Arrascaeta. E foi justamente dos pés do uruguaio que saiu o segundo gol do Rubro-Negro, quatro minutos depois após rápido contra-ataque.

No início da etapa final o La Calera ensaiou uma reação, quando, aos 11 minutos, Ramírez lançou Sáez, que partiu em velocidade e bateu na saída do goleiro Diego Alves. Mas a reação ficou por aí, pois, aos 33 minutos, Gabriel Barbosa voltou a marcar, com um chute cruzado.

Porém, o gol mais bonito saiu no final. Aos 39 minutos Vitinho se livrou da marcação e tocou para Pedro, que deu uma cavadinha para superar o goleiro adversário. Placar final: Flamengo 4, La Calera 1.

Próximo compromisso

O próximo compromisso do time da Gávea na Libertadores será na próxima terça-feira (4) às 21h30 (horário de Brasília), quando vai até o estádio Casa Blanca, em Quito, para enfrentar a LDU (Equador). Foto: Marcelo Cortes – CR Famengo