A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava uma operação com cães (GOC) na tarde de segunda-feira, por volta das 15h40min, quando abordaram um ônibus da Viação Gontijo, linha São Paulo (SP) Teixeira de Freitas (BA) no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí

Ao realizar revista no interior do coletivo encontrou debaixo da poltrona de um dos passageiros uma gaiola envolta em uma sacola plástica, contendo cinco aves da fauna silvestre, sendo três Pintassilgos (Spinus magellanica alleni) e dois Papa Capim (Sporophila).

Devido às condições precárias que eram transportadas, três aves estavam mortas. Diante dos fatos, o passageiro responsável pelas aves foi detido por crime ambiental e a ocorrência encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia de Piraí.

PROCEDIMENTO

Com apoio do Grupamento Ambiental da Guarda Municipal de Resende e da Agência de Meio Ambiente de Resende (AMAR), as aves serão encaminhadas para avaliação de um veterinário. Após serão soltas de volta na natureza.

Foto e vídeo: Polícia Rodoviária Federal