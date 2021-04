Volta Redonda registra mais nove mortes por coronavírus

A prefeitura de Volta Redonda divulgou nesta terça-feira, os dados do coronavírus no município. Segundo a Secretaria de Saúde, foram nove óbitos pela doença e o total chegou agora é de 722 mortos. O número de casos confirmados da doença subiu para 26.156, 388 a mais do que o registrado no boletim do dia anterior.

Os índices de ocupação de leitos de UTI na rede pública e privada estão em 90% e 49%, respetivamente. Já a ocupação de leitos clínicos divulgada foi de 71% e 58%, também respectivamente.