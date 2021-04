Serviço já percorreu mais de 30 bairros do município

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, informa o encerramento de mais um ciclo do fumacê na cidade. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental fará nesta sexta-feira (30) o último dia do serviço, que será nos distritos de Amparo e Floriano. A ação tem como objetivo o controle da proliferação da arbovirose urbana transmitida pelo Aedes aegypti, como dengue, chikungunya e o vírus zika.

Além do carro fumacê, foram realizadas vistorias em residências e ações de conscientização nas ruas do centro. Durante as atividades, a população foi orientada sobre como realizar a limpeza dos quintais em poucos minutos. Os cuidados são simples: manter bem vedada a caixa d’água, realizar manutenção e limpeza de calhas e ralos, e aplicar areia nos pratinhos de planta.

O coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental, Antônio Marcos, informa que 95% dos criadouros são dentro das residências e por isso a importância de fazer as campanhas de conscientização. “Para impedir a proliferação é fundamental não deixar o mosquito nascer. Se a pessoa dedicar alguns minutos por semana para manter a casa protegida, ela vai ajudar sua família e também os vizinhos. Se nós fizermos cada um a sua parte, teremos uma situação bem mais tranquila no próximo verão”.

Os bairros do município que já foram contemplados com o fumacê, sendo que alguns já receberam o serviço de reforço são; Vila Independência, Roselândia I e II, Nova Esperança, Jardim Primavera, Santa Lúcia, Monte Cristo, São Luiz, São Pedro, Jardim Marilú, Intanha, Ano Bom e bairros da Região Leste.

Fotos: Felipe Vieira