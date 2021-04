Bebê de 2 meses é mordido por morcego em Barra do Piraí

Uma moradora do Recanto Feliz, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, passou por um grande susto na semana passada. Na noite da última quarta-feira (21), a filhinha dela, com apenas dois meses de vida, foi mordida por um morcego enquanto dormia no berço. Para alívio da mãe, a professora Renata Alves Ribeiro Gianine, de 38 anos, um exame no Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman, na cidade do Rio de Janeiro, atestou que o morcego é do tipo frugívoro (se alimenta de frutas), que não transmite a raiva. O resultado saiu na segunda-feira (26), mas o caso mobilizou o setor de zoonoses de Barra do Piraí, Volta Redonda e do estado.

A professora contou ao site Foco Regional que a filha estava dormindo com a luz do quarto apagada e a janela fechada quando ela ouviu um gritinho e, em seguida, o choro da filha, por volta das 19h30min. Ela pegou a criança no colo e não percebeu nada de anormal. Cerca de duas horas depois, quando acendeu a luz do quarto, encontrou o morcego morto dentro do berço.

No entanto, só no dia seguinte Renata percebeu que havia uma pequena ferida no calcanhar do bebê. “Fiquei desesperada”, disse ela, que levou a filha a um hospital particular de Volta Redonda, onde ela foi atendida e medicada com a vacina antirrábica.

O caso foi comunicado às autoridades de saúde, que acionaram veterinários para verificar o ocorrido. Renata não sabe como o morcego entrou na casa, mas, ao comentar o ocorrido, soube com vizinhos do aparecimento de morcegos nas residências próximas da sua. Acredita-se que eles estejam se concentrando em duas casas desocupadas nas imediações.

AGIU CERTO – A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Barra do Piraí, Irineia Sant’Anna Rosa, disse que a professora agiu corretamente ao acionar a zoonose diante do que aconteceu com a filha. “A recomendação é que, em casos semelhantes, que as pessoas tomem a mesma atitude”, afirmou. “Neste caso, acreditamos que o morcego caiu no berço, mas, pelo sim, pelo não, é adotado o protocolo recomendado”, acrescentou.

Segundo ela, o morcego frugívoro só costuma atacar ao se sentir acuado, mas, até que se identifique a espécie, não se pode esperar. “Tem que agir rápido”, frisou.

Irineia explicou que somente o morcego hematófago, que se alimenta do sangue de outros animais, transmite a raiva, sendo mais facilmente encontrado em áreas rurais. Mas ela insistiu: em casos semelhantes, a zoonose deve ser imediatamente comunicada.

Já a mãe da bebê, depois do susto, agradeceu. Ela ressaltou a atenção dispensada ao caso: “Todos ficaram muito sensibilizados. Não tenho palavras para agradecer”.

PERIGO – Nos últimos 14 anos, apenas um caso de pessoa atacada por um morcego hematófago resultou em morte no estado do Rio de Janeiro. O caso aconteceu em Angra dos Reis e a vítima tinha 13 anos. O adolescente foi mordido em janeiro do ano passado e morreu dois meses depois em um hospital na capital fluminense.

Segundo foi divulgado na ocasião pela Secretaria estadual de Saúde, ele não tomou a vacina antirrábica. Os sintomas da raiva animal surgiram cerca de um mês depois de ele ter sido mordido. Felipe Cury/informa Cidade