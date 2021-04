Comércio poderá funcionar normalmente no sábado, Dia do Trabalhador

No feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, o comércio de Volta Redonda está autorizado a funcionar normalmente, seguindo o horário do decreto municipal. O Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda (Sicomércio-VR) informa que a remuneração deverá ser feita em 100% sobre o valor das horas trabalhadas. Com as dificuldades enfrentadas nesse momento, a abertura é uma forma de ajudar o comércio nessa fase de recuperação, tendo um dia mais para vender para o Dia das Mães.

A abertura, além de ajudar a aumentar as vendas, pode contribuir para evitar aglomerações, porque oferece mais tempo para compras, não concentrando tudo durante a semana, uma vez que está se aproximando da segunda melhor data do ano para o setor.

O Dia das Mães deve movimentar R$1,2 bilhão de reais na economia fluminense, o que são números maiores do que os do ano passado, segundo pesquisa do Instituto Fecomércio-IFec-RJ.

Em Volta Redonda, no ano passado, o comércio estava fechado por conta das restrições municipais. Ainda segundo o Instituto, a estimativa é de que o ticket médio seja de R$ 143, 10.

O presidente do Sicomércio-VR, Jerônimo Santos, falou sobre a importância das portas abertas nesse sábado de feriado para alavancar a economia da cidade. “A possibilidade de abrir num sábado é essencial, especialmente, a uma semana do Dia das Mães, que é a segunda melhor para o lojista e movimenta praticamente todos os setores do comércio”, comentou.

O Sicomércio-VR reforçou que é extremamente importante seguir as normas de segurança. O uso obrigatório de máscara, higienização das mãos com álcool 70%, manter o distanciamento social e evitar aglomerações, são algumas das medidas preventivas.

“Seguir os protocolos sanitários é necessário para garantir as medidas de flexibilização, sem perder a responsabilidade em relação aos cuidados indispensáveis devido à pandemia”, reforçou.

Horário de funcionamento

• Lanchonetes: 7h às 20h

• Shoppings Centers: 11h às 21h

• Comércio varejista: 9h às 13h

• Bares e Restaurantes: 10h às 21h (tolerância de 1 hora para encerramento total das atividades)