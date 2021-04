Um homem, de 37 anos, ainda não identificado, foi assassinado com seis tiros no início da tarde desta quarta-feira (28) na Rua Maceió, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi até o local e constatou o óbito. Uma viatura da Polícia Militar aguarda a chegada da perícia.

Não há informações sobre os autores do homicídio.