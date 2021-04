Motociclista fica ferida em acidente no Centro, de Barra Mansa

Uma motociclista, que não teve o nome divulgado, ficou ferida em um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quarta-feira, na Rua Orozimbo Ribeiro, próximo a antiga estação de trem, no Centro de Barra Mansa.

A Guarda Municipal esteve no local e ajudou no socorro à vítima até a chegada da ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A vítima foi socorrida e levada para Santa Casa de Misericórdia. O trânsito sofreu pequena retenção, mas foi liberado em seguida com o apoio dos guardas municipais.