Intervenções devem começar entre 10 e 15 dias

O vereador Paulo da Gráfica, acompanhado do secretário de Saúde Sergio Gomes, do subsecretário Aliandre Martins e do presidente da Associação de Moradores do bairro Santa Clara, Benedito de Oliveira, o Canela, visitou no final da tarde desta terça-feira, 27, a Unidade Básica de Saúde do bairro Goiabal, que será reformada e ampliada nos próximos dias.

De acordo com Paulo, este é um sonho antigo dos moradores. “Estou muito orgulhoso de ter mais esse pedido atendido. Um sonho de anos de toda população que está prestes a se realizar. Um trabalho fruto da parceria do nosso esforço de anos como Associação de Moradores e agora como parlamentar, e principalmente de toda a comunidade”, revelou, aproveitando a oportunidade para agradecer o prefeito Rodrigo Drable e toda a equipe da Secretaria de Saúde.

O secretário de Saúde Sergio Gomes destacou que todos os postos de saúde do município estão recebendo benfeitorias. “Estamos remodelando todas as unidades da cidade, que é um compromisso do prefeito Rodrigo Drable. Esta reforma no bairro Goiabal, que deve começar entre dez e 15 dias, é um pedido do Paulo desde o primeiro dia de seu mandato e que agora será contemplado. Vamos resgatar a dignidade dos moradores locais e vamos entregar uma unidade linda”, concluiu.

Durante o período de obras da Unidade Básica de Saúde do bairro Goiabal, situado na Rua Dr. Heleno de Freitas, a sede da Associação de Moradores da Santa Clara, que fica ao lado, funcionará temporariamente como posto de saúde. O local também passará por adaptações para melhor atender os usuários. Fotos: Divulgação