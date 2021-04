Polícia Civil apreende adolescente no bairro Jardim Cidade do Aço

A Polícia Civil, coordenada e orientada pelo delegado Dr. Edézio Ramos, apreendeu na terça-feira, dia 27, por fato análogo ao crime de tráfico de drogas, uma adolescente de 17 anos, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

Ela exercia a “função” de endolar drogas no interior da própria residência, na localidade conhecida como predinhos. No interior do imóvel foram apreendidos 67 sacolés de maconha, 01 pino plástico contendo cocaína, duas balanças, diversos adesivos usados nas identificações das drogas e 04 munições de calibre 9mm.

No mesmo bairro e na mesma localidade, os policiais prenderam em flagrante, um homem de 29 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos 18 sacolés de maconha e 63 pinos plásticos “eppendorf” contendo cocaína.

A Polícia Civil solicita a colaboração de todos para tornar Volta Redonda um município mais seguro.

DISQUE DENÚNCIA: 2253-1177 / 0300-253-1177

WHATSAPP DO DD: (21) 96802-1650

WHATSAPP DA 93ª DP: (24) 99924-2496