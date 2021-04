Policiais civis da Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, comandados pelo delegado Rodolfo Atala, prenderam um jovem, de 19 anos, suspeito de homicídios e tentativas de homicídio praticados no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Contra o suspeito havia um mandado de prisão decorrente de investigações relacionadas a uma tentativa de assassinato praticada no ano passado. Ainda de acordo com o delegado, o preso estaria envolvido com a criminalidade desde a adolescência. Ele foi levado para a delegacia da cidade e será encaminhado ao sistema prisional.

Atala ressaltou ainda que a prisão é mais um resultado da força-tarefa instalada na delegacia, no final do ano passado, para elucidar homicídios e outros crimes em Barra do Piraí. (Foto: Divulgação/Arquivo)