Equipe do Serviço Reservado Ala Alfa, GAT II e PPC IV, receberam uma informação sobre um homem com atitude suspeita na Rua Ghandi, no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. Os agentes foram até o local e apreenderam o suspeito com uma mochila contendo cinco rádios com bases e uma granada.

O suspeito foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.