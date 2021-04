Produtores rurais de Pinheiral recebem curso de Turismo Rural

A fim de capacitar os produtores rurais do município sobre o turismo rural, teve início nesta terça-feira, 27, o curso de ‘Turismo Rural – Oportunidade de Negócios’. A iniciativa está sendo promovida pela Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural em parceria com o Sindicato Rural de Barra Mansa. É importante destacar que o curso irá obedecer todas as medidas de prevenção para evitar o contágio da Covid-19. Foram disponibilizadas 10 vagas para capacitação que está promovida na sede da secretaria, localizada na Rodovia Benjamin Constant, 4073, km 05. O curso segue hoje (quarta-feira, 28) e no dia 04 de maio com diversas atividades.

O curso é ministrado pelo Instrutor de Turismo Rural do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Mozart Valle. Segundo ele, o objetivo principal é mostrar para os produtores rurais que o turismo é uma opção alternativa de renda para a propriedade.

“O turismo rural está crescendo como uma possibilidade de renda complementar para a propriedade rural. Durante o curso a gente mostra para o produtor que ele não necessariamente precisa ter uma coisa estruturada como se fosse um negócio de turismo formal. O que as pessoas estão buscando é exatamente o que os produtores mais têm, que é a ruralidade, a produção e o sossego, não precisando mexer em praticamente nada para receber esse turista. A gastronomia compõe esse processo, não só a questão de o produtor ter a alimentação para o consumo imediato, mas o produto para ser comercializado. Isso tudo é uma grande potencialidade. O curso orienta, inclusive, a colocar o preço nos produtos”, disse.

O diretor de Desenvolvimento Rural da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Rural, Roberto Crouzeilles de Abreu, falou sobre os frutos da parceria de anos com o Sindicato Rural de Barra Mansa. “Temos esta parceria há um bom tempo com o sindicato e eles, através da parceria com o Senar, oferecem um leque de cursos muito interessante voltados para a área rural. Estão retomando as atividades, e o curso de Turismo Rural foi o mais interessante no momento, pois entendemos que este irá agregar mais valor para os produtores, por mostrar o turismo como uma fonte de renda além da com o produto rural que já possuem”, destacou.

A produtora rural, Maria das Dores Silva Fraga, que durante 10 anos esteve à frente de um restaurante, vê no curso uma possibilidade de aprendizado. “Tudo que é aprendizado traz benefícios. Espero poder aprender coisas boas e colocar em prática na minha propriedade. A cidade é característica para isso. E o turismo, seja de que ordem for, Pinheiral tem potencial para desenvolver”, avaliou.