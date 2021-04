Município conta com 13 atividades focadas na promoção preventiva e atenção à saúde

Na manhã desta quarta-feira, 28, a vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, recebeu em seu gabinete a coordenadora de Educação e Saúde, Vivian Gomes Fonseca, a fim de acompanhar a retomada do Programa Saúde nas Escolas juntamente com as aulas presenciais. Foi debatida a programação para a Semana de Conscientização da Anemia Falciforme.

Fátima Lima se mostrou feliz com o avanço das atividades. “É importante o cuidado com a saúde das crianças durante a pandemia. Por isso se faz necessária a informação. Com o Programa Saúde nas Escolas podemos abordar vários temas e assim trazer ao conhecimento da população. Com isso, prevenimos vários males durante a infância e adolescência, fazendo que tenhamos adultos mais conscientes. O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, é um gestor defensor do Sistema Único de Saúde (SUS) , e está sempre à frente incentivando a concretização de programas que atendem a população em toda a sua totalidade.”

As secretarias de Educação e de Saúde têm promovido ações sobre temas diversificados, tais como: combate ao mosquito Aedes aegypti; práticas corporais, atividades físicas e do lazer nas escolas; prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas; cultura de paz, cidadania e direitos humanos; prevenção de violência e dos acidentes; identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em eliminação; avaliação de saúde bucal, auditiva e ocular; verificação e atualização da situação vacinal; alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil; direito sexual e reprodutivo; prevenção de DST/AIDS; prevenção à COVID-19.

A coordenadora de Educação em Saúde, Vivian Gomes Fonseca, falou sobre a importância de a população ter conhecimento sobre esses temas. “O Programa Saúde nas Escolas tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes, por meio de ações de promoção preventiva e atenção à saúde, com vista ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino”. FOTOS: Divulgação