Já os homens de 63 anos serão vacinados nesta sexta-feira, dia 30, nas Unidades Básicas de Saúde, de 8h às 16h, exceto dos bairros: 249, São João, Siderlândia, Volta Grande e Vila Mury

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, amplia nesta quinta-feira, dia 29, a vacinação contra a Covid-19 para mulheres de 63 anos (completos). A aplicação da primeira dose da vacina AstraZeneca (Oxford) acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), de 8h às 16h, exceto dos bairros: 249, São João, Siderlândia, Volta Grande e Vila Mury.

As mulheres dessa faixa etária devem apresentar no ato da vacinação um documento de identidade, ou cartão do SUS, e o comprovante de residência (nominal), obrigatoriamente. A vacinação para os homens de 63 anos (completos) será nesta sexta-feira, dia 30, também nas Unidades Básicas de Saúde (UBS e UBSF), exceto dos bairros citados acima. A documentação exigida para a vacinação é a mesma.

Os moradores da cidade acima de 18 anos com Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista ou deficiência intelectual continuam sendo vacinados contra a Covid-19 em Volta Redonda. É necessário apresentar um documento oficial com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de residência, além de documento comprovando sua situação clínica.

Segunda dose AstraZeneca

Nesta quinta-feira (29), as segundas doses da vacina AstraZeneca (Oxford) estão disponíveis para os vacinados com a primeira dose até 04/02/2021, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 16h, exceto nos polos de atendimento à Covid dos bairros: 249, São João, Siderlândia, Volta Grande e Vila Mury.

Para as segundas doses as pessoas devem apresentar o cartão de vacinação Covid-19 e um documento de identidade ou o cartão do SUS.

Segunda dose da CoronaVac

O estoque da vacina CoronaVac está praticamente zerado no município. A última remessa recebida no domingo (25) de 1.140 doses foi destinada aos idosos de 75 e 74 anos para segundas doses e aos idosos acamados da cidade nesta quarta-feira (28) com aplicação em domicílio.

A Secretaria Municipal de Saúde reafirma que assim que novas remessas de CoronaVac chegarem a Volta Redonda, todo seu estoque será disponibilizado para completar as segundas doses.

A previsão do Instituto Butantan, que produz a vacina, e do Ministério da Saúde, responsável pela distribuição, é de que os municípios recebam novos estoques da CoronaVac a partir de maio.