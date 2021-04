Betinho Albertassi estreia na Nova Rádio Sul Fluminense AM/FM

O radialista e atual vereador de Volta Redonda, Betinho Albertassi, que comanda o programa Fato Popular, na Rádio 88 FM, de segunda à sexta-feira, de 6 às 9 horas, estará também na Nova Rádio Sul Fluminense AM e FM a partir de segunda-feira, dia 3 de maio.

Com a saída de Dário de Paula da emissora, que agora assume o mesmo horário na Rádio Sintonia do Vale, o programa Fato Popular será retransmitido pelas emissoras, hoje comandadas pelo jornalista Claro Mariano, editor do Jornal Folha do Aço.

Claro Mariano aposta na audiência das duas emissoras

Um dos diretores da Nova Rádio Sul Fluminense AM e FM, o jornalista Claro Mariano, está otimista e aposta na nova programação e no crescimento da audiência das duas emissoras na região.

– É uma restruturação na programação da rádio e estamos otimistas com relação a essa mudança. O programa do Betinho tem uma linguagem jovem, participativa e é dinâmica. Temos muito a ganhar com essa aposta. Não vamos mudar os demais programas. Depois de Betinho vem o programa Manhã Sul Fluminense, comandado pelo Oscar Nora até às 12 horas.

A programação da 96 FM volta ao normal, após às 12h com Mariângela Leal e Lourdes Sofia e o diretor José Luiz Dias – explicou Claro Mariano.

O programa Fato Popular foi ao ar na Rádio 88, pela primeira vez, em 2013, no lugar do programa Dário de Paula, que na época se transferiu para a Rádio Sintonia do Vale. O sucesso veio de imediato e hoje ele é um dos comunicadores de grande audiência na região. Contando com uma grande equipe, o foco do programa é a região do sul do estado.

Nova Sul Fluminense AM com nova programação

A programação da Nova Rádio Sul Fluminense AM terá também algumas mudanças. Ao meio-dia, estreia o programa Panorama 1390, comandado por Carlos Samuel, que promete ser dinâmico e destacar os principais fatos da região e vai até às 14 horas. Depois o radialista Jerry Adriane apresenta o seu programa até às 15h30min. A comunicadora Márcia Resende assume o microfone até às 17 horas e logo após inicia um programa sertanejo, que será apresentado por Tom Santiago.

Às 18 horas, Lourdes Mello apresenta a “Hora do Angelus”. A programação esportiva volta na grade de programação de 18h05min até às 19 horas, com o radialista Miguel de Oliveira, um dos componentes da equipe esportiva da emissora.