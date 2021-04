CDL Volta Redonda vai sortear R$ 3 mil em vales compra

Campanha, que começa amanhã (30/04), visa promover o comércio local na semana que antecede a primeira data comercial mais importante do ano para o setor

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) vai promover de 30/04 a 09/05, a campanha para o Dia das Mães, com o objetivo de promover o comércio da cidade neste período que antecede a primeira data comercial mais importante do ano para o setor. Serão sorteados dez vales-compra no valor de R$ 300,00 cada, somando R$ 3 mil em prêmios. A ação será na página do Instagram(@cdlvoltaredonda), incentivando os participantes a marcarem lojas de Volta Redonda, com o objetivo de divulgar esses estabelecimentos. Os vales serão destinados para compras em lojas associadas a CDL, beneficiando dez lojistas. O sorteio será no dia 10/05, na página da CDL no Instagram.

O presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, explicou que a campanha foi planejada para lembrar os consumidores de comprarem na cidade, valorizando o comércio local, que gera emprego e renda, sendo um dos principais impulsionadores da economia. “Hoje, a maioria das lojas se preparou para realizar o atendimento online, usando as redes sociais, divulgando seus produtos, com serviço de entrega, e optamos pela campanha digital, justamente, para fortalecer ainda mais esse canal de comunicação, que vem transformando as relações de consumo”, acrescentou.

Volta Redonda conta hoje com mais de 8 mil estabelecimentos comerciais, com diversos segmentos, possibilitando o consumidor a ter acesso a um mix variado de produtos para escolher o presente do Dia das Mães. A maioria das lojas também vem trabalhando com o sistema de delivery, oferecendo como opção, a entrega direto no endereço das mamães, para quem preferir não ir ao comércio ou ainda estiver em isolamento social. Para saber mais sobre a campanha, só acessar o site cdlvr.org.br e seguir as CDL nas redes sociais.

EXPECTATIVA PARA A DATA

Considerada pelos varejistas como a principal data comemorativa do primeiro, o Dia das Mães deve aquecer as vendas pelos próximos dias. Levantamento feito em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offer Wise Pesquisas, revela que 77% dos consumidores devem realizar pelo menos uma compra no período — o dado fica bastante próximo dos 78% observados em 2019, antes da pandemia da Covid-19.

Em números absolutos, a expectativa é de que aproximadamente 122,9 milhões de brasileiros presenteiem alguém este ano, o que deve movimentar uma cifra próxima de R$ 24,3 bilhões nos segmentos do comércio e serviços. Embora o percentual de consumidores que devem ir às compras seja maior do que o do ano passado (68%), a maior parte dos compradores está receosa em aumentar gastos este ano, sobretudo diante do cenário de pandemia e de crise econômica.

Cerca de 34% dos consumidores esperam gastar menos do que no último ano, enquanto 30% planejam gastar o mesmo valor. Entre os que pretendem gastar menos, 40% citaram o cenário econômico pior que no último ano, 37% disseram que estão com o orçamento apertado e 28% mencionaram as incertezas quanto ao cenário econômico e finanças pessoais. A pesquisa mostra ainda que 98% daqueles que pretendem gastar menos foram influenciados pela pandemia da Covid-19. Por outro lado, considerando os que vão gastar mais (24%), 53% disseram que querem dar presentes mais caros, 50% vão comprar um presente melhor e 32% têm intenção de compensar a situação de isolamento social da pandemia.