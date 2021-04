Homem é assassinado em Barra Mansa

Bruno Marques de Paiva, de 28 anos, foi assassinado na noite de quarta-feira, na Rua Mário de Paula Domingues, no bairro São Silvestre, em Barra Mansa.

Um dos tiros atingiu o peito e saiu pelas costas. A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa, mas não resistiu aos ferimentos. Policiais militares estiveram no local e depararam com um veículo Nissan March, estacionado, com os vidros traseiros estilhaçados.

Policiais estão tentando chegar até o suspeito do crime.