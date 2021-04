Representantes do Poder Público e sociedade assumem mandato que vai até 2022 em cerimônia online na próxima sexta-feira, dia 30

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (Smidh) prepara uma cerimônia online para empossar os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim) na próxima sexta-feira, dia 30, às 9h30, pela plataforma Google Meet. Representantes da sociedade e do Poder Público assumem o mandato que vai até 2022.

A posse dos conselheiros, que deveria ter acontecido no ano passado, foi adiada por conta da pandemia da Covid-19. Cada entidade e órgão público deve indicar um membro e um suplente para compor o Comdim. As cadeiras da sociedade são ocupadas após chamamento público e para a parcela governamental o responsável por cada secretaria municipal participante deve indicar duas pessoas como representantes.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos, Glória Amorim, afirmou que está orgulhosa de ter ajudado a reestruturar o Comdim, que estava desativado desde 2017. “Os conselhos são instrumentos de participação popular e fundamentais na hora de traçar diretrizes e criar políticas públicas para as mulheres. Além disso, eles têm o papel de fiscalizar a implantação destas políticas. Os conselhos fazem da cidadania uma realidade. E com a participação da sociedade civil, torna-se mais fácil o poder público acertar com ações”, disse a secretária.

Fazem parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher a Associação de Mulheres Beth Lobo – Cidadania e Justiça de Volta Redonda e Região Sul Fluminense; Grupo de Mulheres Ciranda de Saberes de Volta Redonda; Movimento de Conscientização Negra de Volta Redonda; Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Pastoral do Acolhimento à Mulher – Diocese Barra do Piraí-Volta Redonda; e Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Volta Redonda.

Da parte governamental, além de representantes da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (Smidh), o Comdim conta com membros das secretarias municipais de Educação (SME), Saúde (SMS), Esporte e Lazer (Smel), Cultura (SMC) e Ação Comunitária (Smac). O conselho é composto por 12 membros e 12 suplentes no total. Secom/PMVR