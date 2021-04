O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), e em parceria com a Polícia Civil e com a Corregedoria da Polícia Militar, realiza, nesta quinta-feira (29/04), a operação Apanthropía, para cumprir mandado de busca e apreensão em Itatiaia.

Um dos mandados de prisão é contra o secretário municipal de Saúde de Itatiaia, Marcus Vinicius Rebello Gomes, e outros quatro suspeitos de integrarem uma organização criminosa responsável por lesar o erário público, ao não entregar equipamentos de proteção individuais (EPI’s) de combate à COVID-19 comprados pelo município.

Foram expedidos cinco mandados de prisão preventiva pela 1ª Vara Criminal Especializada da Capital e 17 de busca e apreensão no Rio, Barra Mansa e Itatiaia, em endereços ligados a integrantes do suposto esquema e pessoas próximas aos denunciados. Entre eles está também o ex-secretário de Planejamento de Itatiaia, Marcelo de Oliveira Pinheiro, que foi preso no Rio. O secretário de Saúde Marcus Vinicius Rebello Gomes foi preso em Itatiaia.

As investigações iniciais apontaram que, durante a pandemia, o Município de Itatiaia adquiriu de uma empresa hospitalar, por meio de dispensa de licitação amparada na Lei nº 13.979/20, EPI’s em quantidades notoriamente desproporcionais à sua realidade, em valor total de R$ 3 milhões. Porém, mesmo com o pagamento de uma primeira nota fiscal no valor de R$ 1.458.995,00, atestada falsamente, os materiais não foram entregues à administração municipal.

A partir dessa informação e com a realização de diligências, ficou demonstrado que seis os seis suspeitos possuíam estreitas ligações entre si, ostentando vínculos de parentesco e dividindo participações em diversas empresas, dentre as quais duas empresas hospitalares, que apresentou proposta superior no mesmo processo de compra de EPI’s.

A denúncia relata que as duas empresas “concorriam” entre si na busca por contratos para fornecimento de bens e serviços de saúde a entes públicos, aproveitando-se do menor rigor administrativo trazido para enfrentamento da pandemia e proporcionando o alcance de lucros através de ambas as firmas que, de modo semelhante, não possuem funcionários, sedes ou patrimônios relevantes para o exercício das atividades a que se propunham. Apenas de contratos identificados entre as duas empresas e diversos entes públicos do Estado do Rio de Janeiro, o GAECO/MPRJ apurou um total de R$ 7 milhões, mesmo se tratando de empresas de fachada, que não possuíam estrutura mínima para honrar os contratos celebrados.

Ainda segundo a denúncia, após a celebração do contrato de aquisição de EPI’s com o Município de Itatiaia, os denunciados passaram a defender os interesses de suas empresas de forma mais intensa, havendo episódio em que os dois servidores públicos coagiram, mediante grave ameaça.

No curso das investigações os envolvidos tentaram celebrar outros contratos envolvendo recursos da Saúde do Município de Itatiaia, ao mesmo argumento de enfrentamento à pandemia, os quais somados ao contrato de compra de EPI’s totalizaram aproximadamente R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), o que não se consumou em razão de quatro ações cíveis ajuizadas pelo Ministério Público, tendo o Poder Judiciário suspendido todos os procedimentos administrativos respectivos, impedindo a consumação de novos danos ao erário.