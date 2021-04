Na próxima segunda-feira (3), a sala do Empreendedor de Pinheiral começará a realizar uma atualização de cadastro para Microempreendedor Individual – MEI. A Ação servirá para atualizar dados como número de telefone, endereço e e-mail, informações que comumente sofrem alterações. A atualização será feita para dar continuidade ao projeto da Prefeitura de Pinheiral através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com o SEBRAE RJ para a realização de oficinas e palestras de motivação e administração a estes empreendedores. As primeiras oficinas acontecerão no mês de maio e tem por objetivo ajudar o microempreendedor a fortalecer e melhor administrar o seu negócio.

Quem é Microempreendedor Individual – MEI em Pinheiral pode procurar a Sala do Empreendedor na Rua Benedito Honorato, anexo a FAETEC, no Centro, de 08h às 13h ou entrar em contato com pelo WhatsApp do Canal do Empreendedor através do número (24) 99987-0278, de 08h às 17h.

Segundo Júlio Barbosa, Secretário de Desenvolvimento Econômico, através do cadastro o empreendedor será avisado sobre as atualizações da sala e também convidado a participar das palestras e oficinas que acontecerão durante o ano.

“Fizemos um alinhamento com o SEBRAE RJ e criamos uma lista com diversas oficinas e palestras que acontecerão mês a mês para ajudar a impulsionar o trabalho dos nossos empreendedores de Pinheiral, a atualização de dados através deste cadastro será importante para mantermos uma linha de informação com todos eles”, comentou.

Quanto ao momento de pandemia em que estamos vivendo, o secretário comentou que todas as oficinas e palestras terão preferência em acontecer presencialmente, porém, em espaço que comporte o número de pessoas com o devido distanciamento, seguindo todos os protocolos para combate a Covid-19.

“Vamos dar preferência para que os eventos sejam presenciais, mas seguindo todos os protocolos. Caso seja preciso, também temos a opção de realizar as oficinas e palestras virtualmente”, finalizou.