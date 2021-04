Servidor municipal de Volta Redonda poderá fazer requerimentos on line

Serviço será implantado pela Secretaria Municipal de Administração a partir de segunda-feira, dia 3 de maio

A prefeitura Municipal de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Administração (SMA), colocará à disposição dos servidores municipais um novo serviço pela internet para facilitar os requerimentos funcionais. A partir da próxima segunda-feira, dia 3, os funcionários públicos poderão acessar, através da sala do servidor no site oficial do município, www.voltaredonda.rj.gov.br, o projeto Requerimento On Line.

De acordo com o novo serviço, o requisitante deverá entrar na sala do servidor através do link http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/sala_servidor/mod/login/, preencher o requerimento do serviço ou benefício e anexar os documentos e imagens para formalizar o pedido. O retorno ao servidor, ou seja, o deferimento ou indeferimento da solicitação, será dado no email cadastrado no requerimento on line. Além disso, no mesmo email será fornecido um link de identificação do requerimento, para conferência ou impressão.

“Os requerimentos são, por exemplo, pedidos de licença maternidade, férias, abonos de dias, vale transporte, entre outros, porém, cada funcionário tem ao entrar na sala do servidor, a lista de requerimentos que está disponível para ele”, explica a subsecretária da secretaria municipal de Administração, Karlla Lameira.

A medida, segundo o secretário de Administração, Claudio dos Santos Franco, visa auxiliar e acelerar os pedidos feitos pelo servidor à administração municipal. “O funcionário vai economizar tempo e não vai precisar se deslocar para ir à secretaria ou ao Departamento Geral de Pessoas (DGP) para fazer sua solicitação. Ele poderá requerer o que precisa, de onde estiver, pela internet. Isso é importante, principalmente, neste momento de Pandemia”, justifica o secretário.

Ele avisa ainda que os requerimentos presenciais ainda poderão ser feitos nos Departamentos Gerais de Administração (DGA) das secretarias ou nos Departamentos de Recursos Humanos (DRH) das autarquias, mas pede aos servidores que dêem preferência a este serviço on line.

Recadastramento – A Secretaria Municipal de Administração (SMA) informa que o prazo para recadastramento de todos os servidores municipais se encerra na próxima sexta-feira, dia 30. Deverão fazer o recadastramento, os funcionários ativos, ou seja, os celetistas, estatutários, cargos em comissão e contratados, além dos inativos e pensionistas.

A transmissão de dados deve ser realizada de forma eletrônica, somente pela sala do servidor, no site oficial do município de Volta Redonda: www.voltaredonda.rj.gov.br. Os servidores em atividade devem se cadastrar dentro da rede interna de computadores da prefeitura municipal, através do link: http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/sala_servidor/mod/login/.

Os servidores que possuem acumulação, previstas no Artigo 37, devem fazer o cadastro nas duas matrículas. Já os servidores inativos e pensionistas devem utilizar o seguinte link para o recadastramento: http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/sala_servidor/mod/login/. A SMA reforça que, também, para os pensionistas e inativos, o recadastramento deve ser feito somente pela internet e não está realizando atendimento presencial.

Os servidores admitidos em 2021 não precisarão realizar o recadastramento.