O prefeito Antônio Francisco Neto, assinou na manhã desta sexta-feira, um novo decreto com medidas restritivas e de segurança no combate ao Novo Coronavírus (Covid-19),no município de Volta Redonda. O novo decreto entra em vigor a partir desta sexta-feira, em caráter excepcional e temporário, visando o combate do Novo Coronavírus, enquanto vigorar a situação de emergência, em saúde, em virtude da pandemia da Covid-19.

NOVO DECRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DO PREFEITO

Volta Redonda — Sede do Governo do antigo

Povoado de Santo Antônio, inicialmente Distrito de Paz,

emancipada aos 17 dias do mês de Julho de 1954, berço

da Siderurgia no Brasil.

DECRETO N° 16.659

Altera medidas restritivas e de segurança no combate do

NOVO CORONAVÍRUS (COVID19), no âmbito do

Município de Volta Redonda.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de ações coordenadas para enfrentamento

da Emergência em Saúde Pública de Importância Municipal, Estadual e Internacional,

decorrente do NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19);

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 47.428 de 29 de dezembro de 2020,

que prorroga o prazo do Estado de Calamidade Pública, reconhecido pela Lei Estadual n°

8.794, de 17 de abril de 2020, até o dia 1° de julho de 2021;

CONSIDERANDO o ACORDO firmado pelo Município com o Ministério

Público do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Civil pública n° 006109-

26.2020.8.19.0066, em trâmite na 6′ Vara Cível da Comarca de Volta Redonda;

CONSIDERANDO que, no referido acordo, compete ao Município elaborar

relatório, semanal, contendo o diagnóstico da situação epidemiológica e manifestação técnica

indicando as medidas não farmacológicas de restrição de circulação de pessoas e de

isolamento social necessárias para a proteção a vida, e de prevenção ao contágio do novo

coronavírus;

CONSIDERANDO que o parâmetro para a tomada de decisão quanto às

atividades econômicas e sociais no âmbito do Município de Volta Redonda é a avaliação do

cenário epidemiológico, o Mapa de Risco da Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado de

Saúde e a capacidade de resposta da rede de atenção à saúde do Município,

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 16.659.02

DECRETA:

Art. 1° – Ficam alteradas, a contar de 30/04/2021, em caráter excepcional e

temporário, as medidas restritivas e de segurança, no âmbito do Município de Volta Redonda,

visando o combate do NOVO CORONAVÍRUS enquanto vigorar a situação de emergência em

saúde, em virtude da pandemia da COVID 19.

Art. 2° – Fica proibida a aglomeração de pessoas em espaços públicos e privados,

vedada a utilização de praças, campos de futebol e áreas de lazer, para a realização de

churrascos e consumação de bebidas alcoólicas.

Art. 3° – As atividades coletivas em espaços público e privado ficam assim

definidas:

I – Permitidas, observados os devidos protocolos de segurança:

a) práticas de atividades físicas e esportivas; b) visitação ao Zoológico Municipal, à partir do próximo dia 04 de maio, mediante

prévio agendamento, com a lotação máxima de 300 pessoas por período, manhã e

tarde;

c) parques de diversões, respeitando o distanciamento social, com higienização dos

equipamentos após o seu uso, por cliente.

II- Suspensas:

a) casas de shows, espetáculos e boates; b) circos itinerantes.

Art. 4° – Ficam as atividades econômicas submetidas às regras de funcionamento

estabelecidas nos anexos deste Decreto, observadas as seguintes condições:

I — Manter o ambiente com ventilação natural (portas e janelas), sendo permitido o uso

de refrigeração artificial, desde que com portas e janelas abertas;

II — Manter distanciamento social, de no mínimo de 1,5 metro (um metro e meio), entre as

mesas, respeitando a lotação máxima de quatro pessoas (do mesmo núcleo familiar), sendo

vedado a permanência de pessoas em pé;

III — Manter a higienização constante de mesas e cadeiras após o uso;

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 16.659.03

IV — Manter sabonete liquido e toalha de papel em todos os banheiros, inclusive dos

colaboradores;

V— Estabelecimentos que utilizarem carrinhos ou cestas de compras deverão higienizálos

após cada uso por cliente;

VI — Ficam proibidas as degustações;

VII — É obrigatória a higienização constante em “check-outs” e demarcação de piso

para filas respeitando a distância recomendada de 1,5 metro (um metro e meio).

VIII — O uso de elevadores de uso coletivo, em prédios residenciais ou comerciais, terá

restrição para 1 ou 2 integrantes do mesmo núcleo familiar, com absoluta prioridade

para pessoas com deficiência física, gestantes e idosos.

10 – Vedado o funcionamento de boates, discotecas e congêneres, assim como o

funcionamento de pistas de dança, em bares, restaurantes e similares;

2° – Permitido a execução de música ao vivo e som ambiente, em bares, restaurantes

e similares, licenciados para esse fim.

30 – Permitida realização de festas e congêneres, em estabelecimentos particulares ou

alugados, com a ocupação máxima de 30% (trinta por cento) de sua capacidade, sendo

obrigatória a exigência de máscaras faciais para permanência nos referidos espaços;

4° – Proibida a comercialização de bebidas alcoólicas após as 22 horas, em todos os

estabelecimentos comerciais.

5° – Proibido o consumo e comércio de bebidas alcoólicas em vias e espaços públicos.

6° – Os bares, restaurantes e congêneres ficam autorizados a funcionar, após o téllnino

dos horários estabelecidos nos anexos deste Decreto, somente nas modalidades drive-

Art. 50 – Fica permitido o funcionamento de cinemas, respeitando os

seguintes critérios:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 16.659.04

I — Obrigatório o uso de máscaras durante todo o tempo de permanência no ambiente;

II — Deverá ser respeitado o limite de lotação de 30% (trinta por cento) da capacidade

máxima, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro (um metro e meio), com

lugares marcados;

III — O estabelecimento deverá apresentar laudo assinado por engenheiro atestando a

manutenção adequada dos equipamentos de climatizaçâ’o, que garanta a renovação do

ar.

Art. 6° – Fica vedada a circulação de pessoas nas vias públicas após as 24h,

exceto aquelas que estejam a trabalho ou envolvidas com alguma atividade essencial.

Art. 7° – O horário de funcionamento das feiras livres poderá ser até às 16

horas, sendo proibida a permanência em barracas, venda e uso de bebida alcoólica, devendo

ser respeitado o distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) entre as barracas.

Art. 8° – Os clubes sociais e recreativos deverão manter as mesmas normas

que os estabelecimentos citados neste Decreto, observando as seguintes determinações:

I — Fica vedada a utilização de saunas e outros ambientes que não permitam o

distanciamento social;

II — Fica permitida a utilização de piscinas para a prática esportiva, desde que não gere

aglomeração, e socialmente com até 25% (vinte e cinco por cento) de sua capacidade;

III — Nas atividades esportivas e desportivas é obrigatório o uso de máscara anterior e

posterior à atividade. Nas caminhadas, só será permitida a presença de pessoas em no

máximo dupla, desde que sejam do mesmo convívio, mantendo o distanciamento

mínimo de 4 (quatro) metros dos demais;

IV – Os estabelecimentos comerciais que funcionam dentro das sedes dos Clubes,

cumprirão as regras restritivas previstas neste Decreto, com a mesma finalidade.

Parágrafo Único: As normas deste artigo se estendem ao uso de áreas

comuns de lazer de condomínios, parques, praças públicas e áreas de lazer públicas e

congêneres.C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 16.659.05

Art. 90 – As igrejas, templos e espaços religiosos de qualquer culto poderão

funcionar respeitando os horários definidos no anexo deste Decreto, com as seguintes

medidas:

I — Na entrada dos locais as pessoas terão acesso à higienização das mãos com álcool

70% (setenta por cento) sendo obrigatório o uso a todas as pessoas que ingressarem nos

recintos de cultos, sem exceções;

II — Deverão ser mantidas abertas as portas e janelas;

III — As pessoas deverão sentar-se de forma alternada nas fileiras (bancos ou cadeiras)

com bloqueio físico dos lugares não ocupados e distância mínima de 1,5m (um metro e

meio);

IV — Tanto os dirigentes das reuniões religiosas e afins, quanto os integrantes das

equipes de música e apoio manterão distância segura e, quando não forem usar

microfone, deverão usar máscaras;

V — Os bebedouros de uso coletivo devem ser interditados à utilização;

VI — Higienização dos templos, igrejas e locais de culto, antes e após as reuniões

religiosas e afins, com fixação de intervalo de 30 (trinta) minutos entre as celebrações;

VII— Demarcação nos corredores acerca dos lugares e controle para evitar filas e

aglomerações;

VIII — As celebrações de cultos, missas, e afins devem ser realizadas mediante

agendamento prévio dos participantes, de acordo com a capacidade de lotação do templo.

Art. 10 – O funcionamento das academias e estabelecimentos de prática de

atividades físicas poderão funcionar com até 40% da capacidade de ocupação, com

distanciamento de 1,5 metro entre os usuários e agendamento prévio, que deverá ser apresentado

a fiscalização quando exigido, ficando o estabelecimento infrator sujeito às sanções previstas na

legislação municipal.

I — Ficam suspensos os leitores biométricos para acesso dos alunos;

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 16.659.06

II — Fica proibida a utilização de bebedouros coletivos nas academias, estádios ou

congêneres, sendo permitida, aos alunos, a utilização de recipientes individuais com

água;

III— Os aparelhos de climatização poderão permanecer ligados, devendo o

estabelecimento manter as janelas abertas, privilegiando a ventilação natural.

Art. 11 – O funcionamento de salões de beleza, esmalterias, estética e similares

deverá respeitar:

I — O funcionamento somente mediante agendamento, de forma a garantir a

permanência de 1 (um) cliente por atendente;

II — As cadeiras deverão estar dispostas com espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre as mesmas.

Art. 12 – Os coletivos de transporte somente poderão trafegar com passageiros

sentados, se necessário por conta da demanda, a concessionária deverá disponibilizar maior

número de horários e coletivos que viabilizem o cumprimento do Decreto.

1.” – Caberá ao Departamento de Fiscalização de Transporte da Secretaria

Municipal de Transporte Urbano a averiguação do cumprimento das determinações, deste

artigo, bem como, a imposição de sanções em caso de descumprimento.

20 – Caberá à concessionária de serviço de transporte coletivo proceder a

higienização continua dos assentos e superfícies de contato dos coletivos além da dispensação

de álcool 70% (setenta por cento), preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar,

aos usuários do serviço na entrada e na saída do coletivo.

30 – Caberá à concessionária priorizar, quando possível, janelas destravadas e

abertas de modo que haja plena circulação de ar.

Art. 13 – Fica permitido o funcionamento das instituições de ensino,

preferencialmente de forma híbrida, com monitoramento dos casos suspeitos e confirmados ,

respeitando os protocolos de segurança e o Plano de Resposta Emergencial no contexto

pandemia COVID-19″, disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Volta

Redonda (https:// www.portalvr.com).

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 16.659.07

Parágrafo Único – Ficam autorizadas as Creches e pré-escolas, funcionarem

com aulas na modalidade presencial, respeitando os protocolos estabelecidos pelo “Plano de

Resposta Emergencial no contexto pandemia COVID-19”, disponibilizado no site oficial da

Prefeitura Municipal de Volta Redonda (https:// www.portalvr.com);

Art. 14 — Ficam os Secretários Municipais e Presidentes/Diretores das Entidades

da Administração Indireta, com vista à manutenção das atividades que demandarem exercício

presencial das funções, para fins da continuidade dos serviços, autorizados a regulamentar o

funcionamento de seu quadro de pessoal em suas respectivas estruturas administrativas,

encaminhando cópia do regulamento ao Secretário Municipal de Administração.

Art. 15 – A fiscalização quanto ao cumprimento das normas expedidas neste

Decreto caberá à Guarda Municipal com auxílio da Polícia Militar e aos Órgãos de

Fiscalização do Município, e as sanções pelo não cumprimento do mesmo, serão de acordo

com as legislações vigentes.

Parágrafo Único: Para fins de fiscalização, será observada a atividade

econômica exercida de fato pelo estabelecimento comercial, sujeitando o infrator à multa

estabelecida na Lei Municipal 5.775, de 25 de março de 2021, que estabelece multa por

infração às normas relativas ao combate à COVID-19 de 30,0 UFIVRES, correspondendo

atualmente ao valor de R$ 5.929,80 (cinco mil novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos).

Art. 16 – A classificação de risco, com as respectivas sinalizações de

bandeiras, e a respectiva adequação das restrições do Decreto, serão atualizadas

semanalmente, sempre às sextas feiras pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do

Departamento de Vigilância em Saúde.

Parágrafo Único – Para fins de classificação de risco do Município, com a

sinalização das bandeiras e posterior tomada de decisão, serão utilizadas a avaliação do

cenário epidemiológico e capacidade de resposta da rede de atenção à saúde.

Art. 17 — Ficam revogadas as disposições dos decretos municipais n°

16.640, 16.644, 16.656.

Art. 18 – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo

seus efeitos a contar de 30 de abril de 2021.

PALÁCIO 17 de Julho – Abril de 2021.

Antônio Francisco Neto

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 16.659.08

ANEXO I

Atividades de funcionamento contínuo – Horário de funcionamento: 00h00 às 23h59

Hospitais e Unidades de Saúde em Geral;

Laboratórios e unidades farmacêuticas;

Clínicas veterinárias;

Postos de Combustíveis, exceto lojas de conveniência;

Comércio de produtos farmacêuticos;

Comércio atacadista;

Atividades industriais de funcionamento contínuo;

Serviços Industriais de Utilidade Pública;

Construção Civil

ANEXO II

Atividades com limitação de funcionamento e com controle de acesso

Supen iercado, Mercearia, Minimercado: de 07:00 às 22:00 horas;

Hortifrutigranjeiro : de 07:00 às 22:00 horas

Feira Livre: barracas de gêneros alimentícios, dia livre e, barracas de gêneros não

alimentícios de 5′ a domingo, com espaçamento de 1,5 entre as barracas;

Agropecuária e Pet Shop : de 08 às 18 horas, e sábados de 08:00 às 13:00 horas;

Açougues e peixarias: de segunda à sábado de 08:00 às 19:00 horas e domingo de

09:00 às 13:00 horas;

Comércio da Construção Civil, Materiais de construção: de segunda a sexta feira de

07:00 às 18:30 horas e sábado de 09:00 às 13:00;

Óticas: 10:00 às 18:00 horas;

Aviamentos: 10:00 às 18:00 horas;

Atividades da cadeia automobilística: autopeças, oficinas, mecânicas, lanternagens,

pinturas e afms : de 10:00 às 18:00 horas + plantão de portas fechadas;

Serviços de saúde: Livre, com ala destinada para suspeitos de COVID 19;

Serviço Público Essencial: Livre, com atendimento ao público restrito até 16:00 horas.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 16.659.09

ANEXO III

Serviços – Horário com restrições de presença e agendamento prévio

Serviços de Saúde, consultas, serviços ambulatoriais e procedimentos em consultórios:

até as 21:00 horas, com limitação de pessoas em sala de espera;

Igrejas, templos e espaços para cultos de qualquer natureza: de 07:00 às 22:00 horas,

com 50% (cinqüenta por cento) da capacidade do ambiente;

Academias de ginástica e treinamento, personal trainer, Boxes de crossfit; Estúdios de

pilates, e demais atividades congêneres: de 07:00 às 22:00 horas, com 40 (quarenta

por cento) da capacidade de atendimento;

Salão de beleza e barbearias: de segunda à sábado de 10:00 às 18:00 horas.

ANEXO IV

Educação e Treinamento, presença com percentual híbrido e restrições

Cursos livres e Centros de treinamentos: de 07:00 às 21:00 horas

Creches e pré-escolas: 07:00 às 19:00 horas.

Escolas de ensino Fundamental e Médio: 07:00 às 19:00 horas.

Universidades: 07:00 às 21:00 horas

Auto Escola: de 07:00 às 21:00 horas.

ANEXO V

Serviços – Horário de funcionamento: 10:00h às 18:00h, de segunda à sexta feira e

sábados de 09:00 às 13:00 horas

Serviços em Geral;

Atividades gráficas, atividades financeiras (exceto bancos), seguros e serviços

relacionados;

Atividades imobiliárias;

Atividades de empresas, de consultoria e de gestão empresarial;

Atividades de arquitetura e engenharia;

Atividades de publicidade e comunicação;

Serviços de Corte e Costura;

Atividades de lavanderias, tinturarias e toalheiros

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 16. 659.10

ANEXO VI

Serviços – Horário de funcionamento diferenciado

Lotéricas e correspondentes bancários – de 08:00 às 20:00 horas;

Bancas de jornais e revistas — de 07 às 14:00 horas;

Padarias: de 06:00 às 22:00 horas;

Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria: de segunda à sexta feira de 08:00

às 18:00 horas;

Escritórios e serviços administrativos: de 08:00 às 18:00 horas, home Office ou

presencial, com atendimento individual com hora marcada e sem sala de espera.

ANEXO VII

Comércio varejista, exceto shoppings centers/centros comerciais e

supermercados/congêneres: Horário de funcionamento de Segunda a Sexta feira de 10:00h

às 18:00h e Sábado de 09:00h às 13:00h

Comércio varejista em geral;

Comércio de combustíveis e lubrificantes, exceto Postos de Combustíveis;

Comércio especializado em produtos naturais, suplementos e fórmulas alimentares;

Demais estabelecimentos não previstos nos Anexos I e II

Anexo VIII

Shoppings e Centros comerciais

Shoppings Centers: de 11:00 às 21:00 horas, com observação dos devidos protocolos

de segurança e distanciamento social, em especial nas áreas de alimentação;

Lojas dos Centros Comerciais: de 10:00 às 18:00 horas, com observação dos devidos

protocolos de segurança e distanciamento social, em especial quanto a permanência de

pessoas nos balcões.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 16.659.11

ANEXO IX

Lazer , lanches e entretenimento, com restrições da capacidade de lotação

Clubes Recreativos e Sociais: de 07:00 às 22:00 horas, apenas para atividades

esportivas e sociais ao ar livre, sem aglomeração, proibidas atividades em ambientes

fechados;

Salões de festas: até as 22:00 horas

Bares e Restaurantes : de 10:00 às 22:00 horas (tolerância de 1 hora para encerramento

total dás atividades);

Lanchonetes, cafeterias, casas de suco e afins: de 07:00 às 20 horas

Piscinas: de 07:00 às 20:00 horas

Áreas comuns de condomínios: de 07:00 às 22:00 horas, somente para atividades

esportivas ou de lazer, sem aglomerações;

Lojas de Conveniências : até às 22:00 horas, sem consumação de bebida alcoólica no

estabelecimento .