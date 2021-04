Feira: Artesãs se reúnem em edição especial do Dia das Mães

As artesãs de Pinheiral se reuniram nesta sexta-feira, 30, em edição especial do Dia das Mães. A feira foi promovida pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, na Praça Igor Sousa, que fica ao lado da sede da Prefeitura de Pinheiral. A iniciativa teve o objetivo de valorizar os produtos das artesãs da cidade e aquecer as vendas. É importante destacar que foram tomadas todas as medidas para evitar o contágio da Covid-19.

De acordo com a diretora do Departamento de Cultura, Tânia Amorim, a realização da feira foi um sucesso. “O resultado foi muito bom, o tempo colaborou e nossas artesãs estão muito felizes. As artesãs novas também estão muito satisfeitas. Todas venderam algum produto e estão muito animadas a participar novamente. É importante citar que seguimos o protocolo para evitar o contágio da Covid-19.Todas usando máscara, álcool em gel e todas as tendas foram cercadas com fita zebrada, sem aglomeração. Alcançamos nosso objetivo e foi um sucesso”, disse a diretora.

A artesã Regina Célia de Souza Silva, que trabalha com sabonetes artesanais e árvores da vida, fala sobre a oportunidade e reconhecimento. “É uma grande oportunidade, principalmente para sermos valorizadas e vistas, porque expondo aqui na praça o fluxo é maior e realmente vai agregar muitos valores, porque com esta crise, nada melhor que dar preferência para o artesão local”, avaliou.

Já a artesã Camilla Cambraia Moraes, que trabalha com personalizados e participou pela primeira vez de uma edição da feira, ficou satisfeita com o resultado. “É uma excelente oportunidade para que as pessoas conheçam nosso trabalho e, também, de mostrar para a população o que a gente tem feito e continua fazendo mesmo durante a pandemia, porque o serviço não para. As vendas caíram, é o momento de retomada e aquecimento das vendas”, espera.