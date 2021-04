Homem fica sem o carro durante assalto no bairro Conforto

Um homem, de 46 anos, foi assaltado por um bandido armado no fim da noite de quinta-feira (29), em Volta Redonda. Ele teve o seu carro, seus documentos, e seu celular roubados pelo criminoso enquanto aguarda um lanche dentro do veículo, na Rua Dois, no bairro Conforto.

Segundo a vítima, o ladrão se aproximou do veículo pela parte de trás perguntando às horas. A vítima informou que não tinha relógio e o criminoso sacou a arma, encostou o cano em sua cabeça, e mandou ele descer, falando para deixar tudo dentro do carro, o Fiat Uno Vivace, ano 2011, prata, placa MTS-0773.

Ao sair do carro, um segundo homem, que estava perto da lanchonete, entrou na parte traseira do veículo, e ambos fugiram. O criminoso usava um casaco com capuz e máscara de prevenção ao coronavírus. Já o outro era negro, magro e aparentava ter entre 20 e 25 anos. A ocorrência foi registrada na delegacia de polícia da cidade. Qualquer informação sobre o automóvel deve ser passada ao 190 da Polícia Militar.